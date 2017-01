Monica Niculescu a pierdut finala de la Hobart in fata unei jucatoare venita din calificari!

Monica Niculescu, cap de serie numarul 3 si locul 40 WTA, a pierdut in doua seturi, finala de la Hobart, scor 3-6, 1-6, in fata Elisei Mertens (Belgia), venita din calificari!



Monica Niculescu avea deja doua titluri la Hobart, ambele la dublu, in 2012 (alaturi de Irina Begu) si in 2014 (alaturi de Klara Koukalova). Ea ramane astfel cu trei titluri WTA in palmares la simplu, in 2013 la Florianopolis, in 2014 la Guangzhou si in 2016 la Luxemburg. Ea a pierdut alte patru finale, la Luxemburg (2011, 2012), Nottingham (2015) si Seul (2016).

Totusi, Niculescu, in varsta de 29 de ani, va urca 8 locuri WTA dupa aceasta finala, pana pe 32.