Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a vorbit despre sansele de retrogradare a Stelei inca din acest an, dupa spusele lui Florin Talpan, juristul CSA Steaua. Oficialul a spus ca daca se va face schimbarea de nume, aceasta se va face dupa o hotarare judecatoareasca, insa echipa lui Becali nu ar trebui retrogradata.



„Acum, in Liga 1 e echipa finantata de Becali. Daca cei de la CSA vor sa infiinteze echipa, o vor lua dintr-un esalon inferior, si poate va avea ocazia sa promoveze. Este legal ca Armata sa aiba echipa in Liga 1, dar cum suna asta, e o alta discutie. E clar ca in masura in care avem o hotarare definitiva, trebuie respectata. O schimbare de nume, din vointa clubului, e ilegala si atrage retrogradarea. Dar in cazul de fata, ar fi o schimbare de nume dupa o decizie judecatoareasca. Trebuie sa facem o diferenta intre nelegalitatea folosirii numelui si o nelegalitate de a participa in Liga 1. Nu cred ca Steaua poate fi retrogradata. Un astfel de scenariu, dupa mine, nu poate fi aplicat.

Din cate stiu eu, nu este niciun dialog intre LPF si CSA. Si nu cred ca va exista. Fanii trebuie sa analizeze cine a finantat clubul in ultimii ani. Fanii s-au bucurat de performantele clubului pentru ca a existat un finantator. Si numele lui e George Becali„, a spus Justin Stefan, la sport.ro.