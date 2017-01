Jurnalistii Gazetei Sporturilor nu vor mai primi acreditari la meciurile echipei CS U Craiova!

Conducerea clubului CS Universitatea Craiova a decis sanctionarea Gazetei Sporturilor cu retragerea acreditarilor destinate ziaristilor acestei publicatii. Decizia a venit in urma dezinformarilor pe care Gazeta Sporturilor le-a facut publice de-a lungul timpului.



„Universitatea Craiova a decis sa retraga acreditarile Gazetei Sporturilor! Clubul nostru considera ca articolele aparute de-a lungul timpului in publicatia Gazeta Sporturilor sunt tendentioase, avand drept scop discreditarea si defaimarea Universitatii Craiova. Cu toate ca hotararea definitiva si executorie prin care instanta a statutat ca palmaresul si stemele Universitatii Craiova apartin „Clubului Sportiv Universitatea Craiova“ a fost notificata Gazetei Sporturilor, aceasta a continuat sa nu informeze obiectiv suporterii stiintei, sa jigneasca si sa ne denigreze, drept urmare parteneriatul media cu acest organ de presa nu isi atinge obiectivul. in consecinta am luat decizia de a retrage acreditarile de presa acordate jurnalistilor Gazetei pana in momentul in care vom constata o minima decenta profesionala.„, se arata in comunicatul clubului, pe site-ul oficial.