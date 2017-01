Frig in Green Bay, dar se amana meciul din Kansas City. Totul despre runda divizionala din play-off-ul NFL

Se intampla si la ei. Vremea urata amana un meci, insa cu doar cateva ore. Fanii celor de la Kansas City si Pittsburgh vor trebui sa astepte pana luni dimineata la 3.20 pentru a-si vedea favoritii. Astfel play-off-ul de divizie incepe sambata seara, cu duelul din Atlanta, dintre Falcons si Seattle Seahawks. Se intampla si la ei. Vremea urata amana un meci, insa cu doar cateva ore. Fanii celor de la Kansas City si Pittsburgh vor trebui sa astepte pana luni dimineata la 3.20 pentru a-si vedea favoritii. Astfel play-off-ul de divizie incepe sambata seara, cu duelul din Atlanta, dintresi

Falcons sunt la a 13-a prezenta in play-off si la a opta in meciul de divizie.Ultima prezenta in play-off-ul de divizie s-a inregistrat in urma cu 5 ani, cand in aceeasi faza a sezonului a intalnit tot Seattle Seahawks, iar conducatorii de joc erau aceiasi. Meciul a ramas in istorie si pentru eroarea facuta de antrenorul lui Seattle, Pete Carroll. Matt Ryan i-a condus pe Falcons catre un 20-0 la pauza, insa in partea a doua Russel Wilson si-a adus colegii in avantaj cu 31 de secunde inainte de final, 28-27. Lui Ryan i-au mai ramas 25 de secunde si doua time-out-uri dupa returnare, dar acesta si-a dus echipa pana la linia de 28 de yarzi. Falcons a decis sa execute un fieldgoal, de la 43 de yarzi, dar exact in momentul in care a avut loc snap-ul, antrenorul lui Seattle a cerut time-out, ceea ce i-a dat kickerului Atlantei sansa sa repete lovitura…pe care o ratase. La repetare, fieldgoal-ul a fost unul bun, si Atlanta s-a calificat in finala de conferinta. Falcons a ajuns doar de doua ori in finala de conferinta. In sezonul 2004-2005, Falcons a fost invinsa cu 27-10 de Philadelphia, si in urma cu cinci ani a pierdut cu 28-24 in fata lui San Francisco 49ers. Ambele echipe care au invins-o pe Atlanta au pierdut Superbowl-ul din acel sezon.

Seahawks are noua prezente in play-off-ul de divizie si pana acum doar in trei situatii a reusit sa treaca mai departe. Prima prezenta in aceasta faza a sezonului a fost inregistrata in 1988, cand a pierdut cu 13-12 in fata lui Cincinatti Bengals. In sezonul trecut Seattle a pierdut in aceasta runda in fata finalistei Carolina Panthers, cu 31-24. Ca o coincidenta, echipele care au eliminat-o pe Seahawks in 1988 si 2015 au ajuns de fiecare data in Superbowl, si de fiecare data au pierdut marea finala. Cele doua formatii sunt printre echipele din aceasta faza cu cele mai putine prezente in play-off. Seattle e la a 17-a, iar Atlanta la cea cu numarul 14.

Al doilea meci din Divisional Playoffs le pune fata in fata pe New England Patriots si Houston Texans. Cele doua echipe nu se pot baza pe cate un jucator important fiecare. Patriots nu il au pe Rob Gronkowski, in timp ce texanii nu il vor folosi pe J.J. Watt. Patriotii sunt la prezenta cu numarul 25 in play-off si la cea de-a 19 in runda de divizie. In 11 dintre situatii, trupa pregatita de Bill Belichick a si reusit sa treaca mai departe de aceasta runda. New England este la a treia intalnire cu Houston. Prima dintre ele s-a inregistrat in sezonul 1978-1979, tot in aceasta faza a campionatului, cand Houston Oilers s-a impus cu 31-14. A doua intalnire avea sa vina editia 2012-2013, cand a venit randul patriotilor sa se impuna, 41-28, in Foxboro. De cealalta parte, Texans sunt la a treia prezenta in play-off-ul de divizie. In primele doua a pierdut de fiecare data: 20-13 in fata lui Baltimore Ravens, in sezonul 2011-2012, si 41-28, in fata lui New England, un sezon mai tarziu.

Pittsburhgh Steelers intalneste Kansas City Chiefs in al treilea meci al rundei. Otelarii sunt la a 24-a prezenta in play-off-ul de divizie din cele 31 de prezente din post-sezon.Pana acum, in 15 situatii, Pittsburgh a depasit aceasta runda si a ajuns si in finala de conferinta. Steelers i-au mai intalnit o singura data pe Kansas City Chiefs in play-off, in sezonul 1993-1994, insa in runda wildcard. La acea vreme, otelarii, condusi din teren de Neil O’Donnell, au pierdut cu 27-24, dupa prelungiri. Joe Montana i-a dus pe Chiefs pana la linia de 43 de yarzi a lui Steelers, de unde Lowery a reusit fieldgoal-ul calificarii.

Kansas City este la a saptea prezenta in play-off-ul de divizie, si doar o data a reusit sa treaca de aceasta faza. In sezonul 1993-1994 a jucat in divizie impotriva lui Houston, pe care a invins-o cu 28-20 si a ajuns in finala de conferinta, unde a fost invinsa de Buffalo Bills cu 30-13. La ultima prezenta in play-off-ul divizional, anul trecut, Kansas City a pierdut cu 27-20 in fata lui New England Patriots.

Ultimul meci din aceasta faza a play-off-ului este si derby-ul rundei, partida care le pune fata in fata pe Green Bay Packers si Dallas Cowboys. Green Bay este la a 33-a prezenta in play-off si a 15-a in aceasta faza a campionatului, de care a trecut de 4 ori. Packers vine dupa o victorie entuziasmanta in runda wildcard, 38-13 in fata lui New York Giants si in duelul cu Dallas nu il va putea folosi pe Jordy Nelson, accidentat runda precedenta. Primul duel cu Dallas din play-off a fost inregistrat in sezonul 1982-1983, tot in runda divizionala, cand Dallas s-a impus cu 37-26. 11 ani mai tarziu, cele doua se intalneau din nou, tot in divisional round, iar Packers pierdeau si de aceasta data, 27-17. In sezonul 1994-1995, Green Bay intalnea din nou Dallas in runda de divizie, si pierdea si de aceasta data, insa mai drastic, 35-9. Un an mai tarziu, o alta intalnire intre cele doua, insa in finala de conferinta, cu acelasi rezultat, infrangere pentru Packers cu 38-27. Ultima intalnire in play-off a fost in sezonul 2014-2015, cand Green Bay a reusit sa treaca de Dallas, in runda divizionala, cu 26-21.

Dallas Cowboys sunt la a 33-a prezenta in play-off si a 22-a in runda divizionala. Dallas a reusit de 12 ori sa treaca de aceasta runda si sa joace finala de conferinta. Ultima prezenta in play-off pentru Cowboys a fost in sezonul 2014-2015, cand au pierdut tocmai in fata lui Aaron Rodgers si Green Bay. De data aceasta insa, in teren, nu va mai fi Tony Romo pentru Dallas, ci rookie-ul Dak Prescott, care impreuna cu Ezekiel Elliot au facut un cuplu fantastic in sezonul regulat.

Iata si programul complet al rundei divizionale:

Sambata, 23:35: Atlanta Falcons – Seattle Seahawks(Dolcesport 1)

Duminica, 03:15: New England Patriots – Houston Texans(Dolcesport 1)

Duminica, 23:40: Dallas Cowboys – Green Bay Packers(Dolcesport 1)

Luni, 03:20: Kansas City Chiefs – Pittsburgh Steelers(Dolcesport 1)