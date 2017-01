Viorel Hizo a fost unul dintre cei mai longevivi antrenori din fotbalul romanesc. Dupa aproape 30 de ani de cariera, inceputa ca „secund” al lui Marian Bondrea, pe banca celor de la Inter Sibiu, cu care a castigat Cupa Balcanica, in 1991, Viorel Hizo, cu doar cateva zile inainte sa implineasca 70 de ani (6 februarie), a vorbit la Sport Total FM despre fotbalul romanesc pe care l-a parasit in 2013.



„Toata lumea spera ca aceasta echipa, FC Hermanstadt, sa urmeze parcursul mult mai celebrei Inter Sibiu din urma cu cativa ani. Vreo 2500 de oameni tot vin la meciurile de pe propria arena, iar asta spune multe despre sibienii care vor sa vada fotbal.

Ma uit la fotbal in cpontinuare, dar campionatul este intr-o scadere clasa de valoare. Multe echipe in insolventa, un tablou foarte prost. Ceva trebuiie sa se intample, ca tot sportul romanesc, cu exceptia handbalului, va deveni unul amator.

Sper ca noul ministru sa faca o lege a sportului pentru a se putea investi in toate ramurile, nu numai in fotbal.

Din pacate, nivelul fotbalului romanesc din urma cu 10-20 de ani nu cred ca se va mai intoarce prea curand, pentru ca nu mai avem echipele de traditie, iar ceea ce se intampla in aceste momente nu promite sa ne mai ridicam la acel nivel. Pe foaie aratam foarte frumos, dar practica arata altceva.

Stiu de situatia de la Pandurii si nu cred ca acele salarii atat de mici e modul de a rezolva situatia, dar asta e. Nu se mai poate vorbi de performanta in aceasta situatie. Sper sa reuseasca sa ramana in Liga 1 …

Marius Sumudica a facut minuni la Giurgiu, iar acum a ajuns sa sufere tocmai din cauza propriilor conducatori. Numai la noi se poate intampla asa ceva.

Eu nu mai am nicio functie in fotbal, dar mi se mai cere din cand cand parerea.”, a declarat Viorel Hizo, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.

De-a lungul carierei, cel proeclit ”Dulaul” a pregatit 11 formatii, precum Dinamo si Rapid. A facut insa performanta la Ceahlaul, cu care a jucat in Cupa UEFA-Intertoto, in 2008, cand a fost eliminat de galonata Juventus Torino, dupa doua meciuri nepierdute de catre nemteni(0-0 la Torino, 1-1 la Piatra Neamt).

Echipele pregatite de Viorel Hizo: Inter Sibiu (1991-1993), Rapid (1993-1995, 1995-1996, 2001-2002, 2004, 2009), FC National (2005), FC Brasov (1996-1997), Dinamo (1997-1998), Ceahlaul Piatra Neamt (1998-2000, 2003-2004, 2007-2008, 2013), Farul Constanta (2002-2003), Chongqing Lifan (China, 2004-2005), Pandurii Targu Jiu (2005-2006), FC Vaslui (2006-2007, 2008, 2010-2012, 2012-2013) si ”U” Cluj 2010.

