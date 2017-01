Tehnicianul Gyusi Balint, ultima data la Academica Clinceni, in primavara lui 2016, a vorbit despre viitorul sau in fotbalul romanesc.



„Sper ca saptamana viitoare sa se concretizeze discutiile pe care le am de ceva vreme. Este un proiect care va ajuta la dezvoltarea fotbalului romanesc, dar mai multe detalii nu va pot da.

Cred ca Juventus va reusi sa promoveze, chiar la pas! A demonstrat ca are forta si care ere o constanta, ceva ce nu am mai vazut la restul echipelor.

Din ce stiu, ancheta de la Clinceni nu s-a finalizat. Eu mi-am facut treaba asa cum am stiut eu mai bine, mai mult nu stiu sa va spun. Din pacate, tot mai multe cazuri apar cu aceste meciuri duboase, cu aceste aranjamente. E clar ca fenomenul nu mai este unul sanatos, iar fotbalistii tinri nu au cum sa se dezvolte in aceste conditii.”, a declarat Laszlo Balint, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.