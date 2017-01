Intr-o prima interventie pe anul 2017, la Sport Total FM, antrenorul echipei FC Kazma (Kuweit), Florin Motroc a vorbit despre rezultatele pe care le-a obtinut cu echipa sa in ultimele saptamani.



„S-a jucat non-stop in Kuweit in ultima perioada si ne-a cam costat. Stiam ca asa vaor sta lucrurile aici si chiar m-am bucurat cand am vazut lotul, la inceput, ca fiind unul foarte chilibrat. Iata ca socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea din targ! Am pierdut ultimul meci din 2016 si primul din 2017. Jucatorii nu m-au ascultat la o faza de contraatac si au decis sa faca pasul la ofsaid, ceva ce eu nu le-am cerut niciodata, si asa am pierdut primul meci. Apoi am jucat cu liderul, Al Kuweit, care au un lot mai valoros, dar un meci pe care l-am dominat.

Vrem sa ne calificam in semifinalele Cupei Emirului, un trofeu pe care il vrem cu totii, iar ieri am debutat cu dreptul, 3-1 cu Al Arabi. Ne dorim tare mult sa luam un trofeu anul asta.

Au urmat doua victorii si asta imi da sperante ca jucatorii au inceput sa trateze altfel competitiile.„, a spus tehnicianul roman.

Despre posibilitatea revenirii in fotbalul intern, Florin Motroc a mai spus: „Mi-as dori sa revin sa antrenez in Romania, dar nu in conditiile actuale, cu jucatori neplatiti, cu echipe in insolventa etc. N-as putea sa mai accept compromisurile pe care trebuie sa le faci in Romania. Ca antrenor, in Romania, atunci cand ceri mult esti apreciat si vazut intr-un fel. Daca esti cinstit si ceri in functie de situatia clubului, esti luat de fraier!”