Fostul conducator al celor de la Unirea Urziceni, Universitatea Cluj si CSU Craiova, Felix Grigore, actual manager de Competitii din cadrul FRF, coordonand in acelasi timp activitatea departamentelor de competitii seniori si copii si juniori, va fi prezent in studioul Sport Total FM, sambata, 14 ianuarie, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan.



„Proiectul Hypercube este un parteneriat cu o firma din Olanda, o firma care a lucrat cu UEFA, dar si cu mai multe federatii, pentru marirea numarului de echipe la EURO. Aceasta firma ne va da un feedback, la finalul lui aprilie, pentru cum s-au desfasurat competiile nostre in ultimii 5 ani si daca ele au nevoie de o schimbare sau nu. Este vorba despre un studiu aprofundat, iar toate datele obtinute de olandezi de la federatie, de la cluburi sau de la autoritati, ne va arata clar pe ce drum suntem. Aceasta companie are ca scop dezvoltarea unor noi perspective, inovand astfel competitia.

Sper sa raman la FRF si sa contribui la dezvoltarea proiectelor. Numai impresariat nu am facut, in rest am facut tot ce se putea in fotbal. Ma bucur ca sunt aici, la FRF, km 0 din fotbalul romanesc!

Am reusit sa schimb sistemul promovare-retrogradare la Liga Elitelor. Astfel, incepand cu sezonul urmator vom incepe campionatul pe grupe de varsta, cu toate echipele, in serii de cate 5-6 echipe, iar primele doua echipe din fiecare serie sa mearga in Liga Elitelor. Deci nu va mai exista, la acest nivel, promovare si retrogradare.

Cresterea nivelului competitiilor si dezvoltarea tinerilor jucatori este principalul obiectiv al departamentului pe care il conduc.

Vom vedea ce va fi si in Liga 2. Nu avem nicio hartie oficiala din partea celor de la Valcea si Stefanesti ca ar dori sa se retraga. Sigur ca ne framanta si asta este unul dintre motivele pentru care incercam sa schimbam ceva in acest campionat. Vom juca cu echipe mai putine in Liga 2, daca se vor mai retrage alte echipe, nu vom modifica regulamentul. Asta, nu inainte de a invita in noul sezon anumite echipe dintre cele retrogradate sportiv.

Consider ca toata lumea trebuie sa puna umarul la relansasarea fotbalului romanesc. Este nevoie de o lege care sa ajute finantarea sportului romanesc si am incredere ca aceasta va exista.„