Ultima data la FC Caransebes, in noiembrie 2015, echipa dezafiliata ulterior, antrenorul Alin Artimon se afla in Franta de mai multe luni si intentioneaza sa nu se mai intoarca in fotbalul romanesc.



„Sunt aproape de iesirea din fotbalul de performanta. Solutiile sunt tot mai putine. Am iesit din circuit, iar de 10 luni sunt in Franta, unde sotia mea este la un pas de a semna un contract de asociere foarte avantajos cu o clinica privata, in apropiere de Toulouse. Probabil ca nu ma voi mai intoarce, iar in acest moment aprofundez limba franceza.

Primeaza foarte putin nivelul profesional in fotbalul romanesc, asta ne trage in jos. Managerii incearca sa aiba autoriatate mai mare decat antrenorii, iar antrenorii nu incearca sa-si castige drepturile conform contractelor, deci isi merita soarta.”, a declarat Alin Artimon, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.