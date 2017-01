Emanuel Gyenes a incheiat pe locul 17 Raliul Dakar 2017. Marcel Butuza a terminat pe 71

Emanuel Gyenes a încheiat pe locul 17 Raliul Dakar 2017, pozitie mai slaba in raport cu cea de anul trecut, cand a incheiat pe locul 14 la general. Marcel Butuza a terminat pe locul 71.

Motociclistul Emanuel Gyenes (KTM) a terminat pe locul 17 in clasamentul Raliului Dakar, dupa ce a incheiat pe pozitia a 19-a in ultima etapa, desfasurata intre localitatile argentiniene Rio Cuarto si Buenos Aires, in vreme ce Marcel Butuza (KTM) a terminat la general pe locul 71, dupa ce a terminat ultima etapa pe pozitia 59.

Raliul Dakar la motociclism a fost castigat de Sam Sunderland (KTM), care a devenit primul britanic care se impune in aceasta cursa. Sunderland a fost urmat de alti doi piloti de la KTM, austriacul Matthias Walkner si spaniolul Gerard Farres Guell.