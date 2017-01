Dinamo si-a imprumutat golgheterul in Qatar! Va fi coleg cu Dragos Grigore

Valentin Lazar va merge in Qatar, sub forma de imprumut, pentru patru luni, la Al Sailiya, acolo unde joaca si Dragos Grigore, informeaza dolce-sport.ro. Lazar va face luni vizita medicala la noua sa echipa.



Fotbalistul in varsta de 27 de ani va incasa 100.000 de dolari, iar Dinamo va primi 200.000 de dolari. In cazul in care Lazar va confirma, qatarezii au prima optiune de transfer.

Al Sailiya ocupa locul 11 in clasament, din 14 echipe participante, cu numai 15 puncte acumulate in 16 etape. Lider in Stars League este Lekhwiya, cu 42 de puncte.

Lazar marcase 7 goluri pentru Dinamo, in acest sezon, cu unul mai mult decat Dorin Rotariu.