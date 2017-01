Vlad Morar, primul transfer al Viitorului in aceasta iarna!

Liderul Ligii 1 a reusit sa-l achizitioneze pe atacantul Vlad Morar (23 ani), liber de contract, care a evoluat in cele 21 de etape disputate pana acum, in sezonul regular, pentru ASA Tg. Mures. Salajeanul a semnat pentru doi ani si jumatate cu echipa constanteana si este asteptat sa se alature antrenamentelor echipei din Cipru incepand de sambata, informeaza sirteul oficial al clubului din Ovidiu.



Pentru ardeleni, Vlad Morar a avut 13 aparitii in actualul sezon al Ligii 1, marcand patru goluri si oferind doua assist-uri. A mai jucat intr-un meci din Cupa Ligii.

Per total, Vlad Morar are 50 de aparitii in Liga I (pentru U Cluj, Petrolul Ploiesti si ASA Tg. Mures), avand 13 goluri marcate si patru assist-uri.