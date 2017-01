Sanmartean a revenit in Arabia Saudita si va fi antrenat de Costel Galca!

Lucian Sanmartean a semnat cu Al Taawon, din Arabia Saudita, informeaza dolce-sport.ro. De data asta, fotbalistul de 36 de ani va fi antrenat de Costel Galca.

Ultima oara la Pandurii Targu Jiu, in Liga 1, Lucian Sanmartean a ajuns, vineri, la o intelegere cu arabii pentru un an de zile. Mijlocasul e la a doua experienta in Arabia Saudita, unde a mai jucat la Al Ittihad, in perioada 2015-2016, cand a fost antrenat de Victor Piturca. In străinătate, „Magicianul” a mai evoluat la Panathinaikos si Utrecht.