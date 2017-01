S-au decis meciurile din sferturile Cupei Spaniei! Real Madrid va juca acasa, iar Barcelona in deplasare

Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Spaniei s-au tras la sorti joi, iar Barcelona si Real Madrid nu se vor intalni in aceasta runda a competitiei.

Catalanii vor juca in deplasare pe terenul celor de la Real Sociedad, in timp ce Real Madrid o va gazdui pe Celta Vigo. Aceasta faza a Cupei Spaniei se va disputa in doua manse, pe data de 18/19 ianuarie, respectiv 25/26 ianuarie.

Programul complet al acestei runde a Cupei Spaniei:

Real Sociedad – FC Barcelona

AD Alcorcon – Deportivo Alaves

Atletico Madrid – SD Eibar

Real Madrid – Celta Vigo