Monica Niculescu, finalista la Hobart!

Monica Niculescu s-a calificat in finala turneului WTA de la Hobart, dupa ce adversara sa din semifinale, ucraineanca Lesia Tsurenko s-a retras din cauza unui motiv medical.

Romanca va juca finala impotriva belgencei Elise Mertens, sambata, de la ora 5:30. Acestea si-au asigurat 180 de puncte WTA si 21.400 de dolari.

Monica Niculescu a castigat de doua ori in cariera turneul de la Hobart, dar doar la dublu. In anul 2012 a obtinut titlul alaturi de Irina Begu, iar in 2014 alaturi de Klara Koukalova.