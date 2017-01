Johanna Konta este castigatoarea turneului WTA de la Sydney

Johanna Konta, jucatoarea britanica, a castigat turneul WTA de la Sydney, dupa ce a reusit sa o invinga pe Agnieszka Radwanska, jucatoarea poloneze de pe locul al treilea in ierarhia mondiala.

Castigatoarea titlului la turneul dotat cu premii in valoare de 776.000 de dolari, a invins in finala cu scorul de 6-4, 6-2, intr-un meci care a durat o ora si 21 de minute.

Jucatoarea de 25 de ani, clasata pe locul 10 in ierarhia mondiala, a ajuns astfel, sa adauge in propriul palmares al doilea titlu din cariera, dupa cel de la Stanford, castigat in anul 2016.