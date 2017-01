FRF va investi profitul din meciurile cu Muntenegru si Polonia in doua proiecte de dezvoltare

Profitul obtinut de Federatia Romana de Fotbal (FRF) cu ocazia partidelor Romania – Muntenegru si Romania – Polonia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, va fi investit in doua proiecte de dezvoltare a fotbalului juvenil, potrivit unui comunicat al FRF.



In toamna anului trecut, Federatia Romana de Fotbal i-a invitat pe suporteri sa voteze proiectele de dezvoltare a fotbalului romanesc la nivel de copii si juniori din planul de actiuni al FRF.

Campania a inceput inainte de meciul cu Muntenegru, disputat pe Cluj Arena, la inceputul lunii septembrie, si face parte din planul de masuri propus de Administratia FRF, care va fi repetata la fiecare joc de pe teren propriu din preliminariile Campionatului Mondial 2018.

In urma votului de pe pagina de Facebook a echipei nationale, fanii au ales ca doua proiecte sa devina prioritare:

– Crearea unui sistem de burse pentru formarea unui grup de elita compus din antrenori pentru juniori. Una dintre cele mai importante perioade din cariera unui fotbalist trebuie gestionata de un staff cu experienta si cu o pregatire speciala. Odata cu noua viziune privind formarea copiilor si juniorilor, Federatia Romana de Fotbal propune un curs intens de specializare in antrenarea celor mici, considerata o stiinta aparte, care va fi finalizat cu un stagiu la academii de copii si juniori celebre din Europa.

– Tabere de iarna/vara pentru cei mai talentati copii cu varsta intre 12 si 14 ani. Investitia in cele mai tinere generatii este esentiala, iar coborarea nivelului de selectie pana la varsta de 12 ani reprezinta un obiectiv al Federatiei Romane de Fotbal. in timpul pauzelor competitionale, propunem o pregatire centralizata pentru tinerii jucatori intr-o locatie care ofera toate facilitatile necesare performantei.

Aceste proiecte vor primi ca finantare profitul obtinut de FRF cu ocazia partidelor Romania – Muntenegru si Romania – Polonia. Astfel, 30.000 de euro se vor aloca proiectului demarat deja de Federatia Romana de Fotbal pentru rescolarizarea antrenorilor de copii si juniori pentru ca 20 dintre acestia sa primeasca burse de perfectionare la academii de fotbal de succes din strainatate.

De asemenea, 80.000 de euro se vor folosi pentru un proiect de scouting la nivel national pentru copii nascuti in 2003, ce va incepe in luna aprilie a acestui an. Apoi, in iunie, cei mai talentati 120 de copii descoperiti vor merge intr-o tabara de pregatire de 10 zile la Tarlungeni. Dupa alte 4 zile de selectie, vor ramane in tabara 66 de copii, care vor reprezenta baza de selectie pentru cea mai tanara reprezentativa, Under 15.