Florin Andone, cel mai bun fotbalist din Spania in luna decembrie!

Romanul Florin Andone a fost desemnat cel mai bun fotbalist din Spania in luna decembrie 2016, devansandu-i pe Lionel Messi (FC Barcelona) si Vitolo (FC Sevilla), desi a jucat in trei din cele patru meciuri disputate de Deportivo La Coruna in ultima luna anului 2016, dar a reusit sa marcheze trei goluri si sa dea doua pase decisive, la fel ca vedeta Barcelonei!

„Pentru mine este ceva extraordinar. Nu mi-am imaginat niciodata ca voi putea ajunge la acest nivel. Este o adevarata placere si tin sa le multumesc colegilor mei pentru ca m-au ajutat sa ajung aici. Eu am avut mereu incredere in mine. Nu m-am multumit niciodata cu putin, mereu imi doream mai mult. Pentru mine nu este un obiectiv sa fiu cel mai bun, eu sunt un jucator care munceste pentru echipa.

In La Liga Santander sunt cei mai buni jucatori din lume, nivelul este foarte ridicat, exigenta este maxima si trebuie sa tii cont de cele mai mici detalii ca sa obtii cele trei puncte, ca sa faci meciuri bune, iar la nivel individual sa progresezi in fiecare zi. Cred ca suntem pe o linie ascendenta, ne cunoastem mai bine, suntem mai uniti, mai compacti si le multumesc din nou colegilor”, a declarat Florin Andone pentru La Liga.

Atacantul de 23 de ani a fost nominalizat si pentru jucatorul lunii noiembrie, alaturi de Ronaldo si Diego Lopez, premiul i-a revenit atunci portarului de la Espanyol.