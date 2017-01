Sever Dron a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre turneul de tenis Australian Open si despre pregatirea sportivilor. Acesta este de parere ca pregatirea participantilor este cea care va decide cine este cel mai bun.

„Toata lumea s-a pregatit pentru acest Australian Open. Meciurile de dinainte sunt meciuri pregatitoare si acesta va fi primul mare turneu unde vom vedea ce au de aratat jucatorii. Simona e favorita si trebuie sa isi asume acest role de favorita. Dupa parerea mea, ea trebuie sa castige.

E greu, dar in acelasi timp depinde cum s-au pregatit sportivii. Pentru toata lumea e la fel, conteaza cine e mai istet, mai descurcaret, cine s-a pregatit mai bine.

Cand schimbi ceva in joc, nu poti sa reusesti imediat ceea ce ai reusit inainte. Sa nu uitam ca Begu vine dupa o serie de accidentari. Monica e mereu diferita. Nu sunt ingrijorat pentru ca din infrangeri inveti mai multe decat atunci cand castigi. Asteptam meciurile, sa vedem ce se intampla pe teren.

Serena va merge cat are ea dorinta sa mearga inainte. In clipa in care ea nu va mai dori sa continue se va retrage. Ea cand apare pe teren e favorita numarul unu, indiferent de cat e de pregatita.

In primul tur totul este posibil pentru ca toti vor da tot ce e mai bun, iar Djokovic are nevoie sa redevina numarul unu mondial. La Doha nu a fost un turneu atat de important pentru el. Murray a avut o perioada foarte buna anul trecut, dar dupa parerea mea, nu are stofa lui Djokovic, Nadal sau Federer.”, a declarat Sever Dron, in cadrul emisiunii Executii in direct.