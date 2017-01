EXCLUSIV / Felix Grigore vine la Sport Total FM, sambata, de la ora 11:00

Fostul conducator al celor de la Unirea Urziceni, Universitatea Cluj si CSU Craiova, Felix Grigore, actual manager de Competitii din cadrul FRF, coordonand in acelasi timp activitatea departamentelor de competitii seniori si copii si juniori, va fi prezent in studioul Sport Total FM, sambata, 14 ianuarie, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan.