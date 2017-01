Unul dintre cei mai importanti antrenori din istoria fotbalului romanesc a hotarat sa se retraga din activitate la varsta de 66 de ani. Edward Iordanescu a anuntat, la Dolce Sport, ca tatal sau, Anghel Iordanescu, a pus punct carierei de antrenor!



Ajuns la 66 de ani, „Tata Puiu” a luat aceasta decizie deoarece nu mai are motivatia de a continua in fotbal.

„Nu mai are nici energia, nici entuziasmul necesar de a antrena. Se mai uita la fotbal, se mai agita, dar nu se va mai implica„, a spus Edi Iordanescu la Digi Sport.

Ultima echipa antrenata de Anghel Iordanescu a fost nationala Romaniei, alaturi de care a obtinut doar un punct in faza grupelor EURO 2016.

Totusi, cu Iordanescu la timona, Romania a participat la Cupa Mondiala din 1994, unde a ajuns pana in sferturile de finala, cea mai buna performanta a tarii noastre la acest nivel.

De asemenea, Iordanescu a castigat patru titluri interne cu Steaua, doua Cupe ale Romaniei, Supercupa Europei si a jucat o finala a Cupei Campionilor Europeni.

In strainatate, cea mai importanta performanta este Liga Campionilor Asiei, castigata in 2000 cu Al Hilal si in 2005 cu Al-Ittihad.