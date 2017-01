CS U Craiova l-a trasferat pe Alexandre Jean-Luc Barthe, fundasul central de 30 de ani, care a evoluat in Bulgaria, alaturi de Cosmin Moti. Romanul are mare incredere in fostul sau coechipier si este de parere ca va ajunge cel mai bun fundas din Romania.

Francezul a fost crescut de fosta echipa a lui Banel Nicolita, Saint Etienne. A jucat apoi, la Litex Loveci, pana in 2011, iar dupa aceea a fost coleg cu Cosmin Moti la Ludogorets. In 2015, s-a transferat la Grasshoppers Zurich, echipa la care nu a evoluat la fel de mult ca in Bulgaria.

„Cred ca in scurt timp va deveni cel mai bun fundas central din Romania. Un jucator cu calitati extraordinare, am jucat impreuna 3 ani. Intr-adevar in ultimul an nu a jucat foarte mult, dar e un fundas central inteligent, puternic, cu joc foarte bun de picior, de cap. Cred ca si Craiova si-a facut echipa sa poata spera la titlu”, a declarat Cosmin Moti, conform Digi Sport.

Fostul dinamovist a vorbit si despre situatia de la trupa lui Andone si a marturisit faptul ca echipa ar mai avea nevoie de cativa jucatori pentru a se putea bate la titlu in acest an.

„Dinamo mai are nevoie de 2-3 jucatori pentru a se putea bate la titlu. Cred ca era diferenta foarte mare intre campionatul de atunci si cel de acum. Erau 6-7 echipe care se bateau la titlu. Nu ma gandeam ca vor trece atatia ani pana sa se bata din nou la titlu. Aveam jucatori foarte tineri si de atunci am mai castigat doar o cupa. Eu sunt convins ca nea Ando stie ca mai are nevoie de 2-3 jucatori titulari. Cu siguranta Sanmartean ar putea fi o varianta. in continuare este unul dintre cei mai buni fotbalisti romani. Torje si-ar fi dorit sa se intoarca la Dinamo, dar era foarte greu”, a mai spus Moti.