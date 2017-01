Victor Piturca s-a declarat impotriva clubului patronat de Gigi Becali, pe care l-a acuzat ca a furat echipa de la Armata, in 2003. Raspunsul latifundiarului nu a intarziat sa apara si i-a amintit fostului selectioner al Romaniei ca, daca asa au stat lucrurile la vremea respectiva, atunci si el e vinovat.

„Piturca a votat in Adunarea Generala, era la munte si a venit cu 6-7 persoane şi a votat transformarea in societate pe actiuni. A semnat tot, va arat procesul verbal, e semnatura lui. Am vorbit eu, Piti si Paunescu sa o transformam in societate pe actiuni ca sa nu dispara Steaua, ca nu mai erau bani. Am dat bani pe numele lui Piturca şi pe numele lui nea Viorel Paunescu”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

„Eu dadeam bani pe numele lor si apoi, in 4-5 ani, cand societatea devenea profitabila, imi dadeau banii inapoi; nea Viorel s-a retras si mi-a cesionat partea lui; el, domnul Piturca, pe banii mei, pe care ii dadusem pe numele lui, a luat 4% din actiuni, apoi mi le-a vandut mie inapoi cu 500.000 de dolari.

El si cu Paunescu m-au adus. Zice ca a gresit? Pai, a gresit, pentru ca eu cu banii aia luam orice echipa şi nu aveam probleme. Ei sa zica merci, ca altfel Steaua era desfiintata pana acum. Nu ti-e rusine? Ce sunt minciunile astea? Daca am furat eu 94%, ai furat si tu 4% si ai luat bani, 500.000 de dolari pentru ce ai furat”, a adaugat Becali.

In anul 2015, Becali a pierdut marca Steaua Bucuresti, dupa ce Inalta Curte de Casatie şi Justitie (ICCJ) a respins contestatia in anulare formulata de club la decizia din 3 decembrie 2014 prin care i-a fost anulata marca. ICCJ a anulat marca Steaua Bucuresti inregistrata sub nr. 061735 in 29 ianuarie 2004 de SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA.

Mai mult, Curtea de Apel a decis in decembrie ca Gigi Becali nu mai poate sa foloseasca numele „Steaua” pentru echipa pe care o patroneaza. Decizia nu este definitiva.