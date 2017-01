Fostul international Banel Nicolita a revenit Liga 1, la ASA Targu Mures, dupa ce a fost conducator-jucator in Liga a IV-a, la CS Faurei, informeaza dolce-sport.ro. Mijlocasul de 32 de ani a semnat un contract pana in vara cu gruparea ardeleana.



Ultima oara, in Liga 1, Banel Nicolita a evoluat la FC Viitorul, in sezonul 2015-2016. Dupa aceea, mijlocasul a ales sa revina acasa, la CS Faurei, in Liga a IV-a, unde a fost atat conducator de club, cat si jucator