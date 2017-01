Sergiu Bus a revenit in Romania pentru a-i lua locul lui Denis Alibec la Astra Giurgiu!

Dolce Sport noteaza ca atacantul clujean Sergiu Bus (foto centru) a revenit in Romania pentru a semna cu campioana Romaniei, Astra Giurgiu.



Atacantul in varsta de 24 de ani apartine echipei engleze de liga secunda Sheffield Wednesday, dar in 2016 a evoluat in Italia, la Salernitana. Fotbalistul a avut 11 prezente si un gol marcat pentru echipa din sud-vestul Italiei. Inainte sa ajunga in Anglia, Bus atacantul a evoluat un sezon (2014-2015) la TSKA Sofia, pentru care a marcat 10 goluri, in 19 partide disputate.

Sergiu Bua a mai evoluat in Romania la formatiile CFR Cluj-Napoca, Unirea Alba Iulia, Targu Mures, Gaz Metan Medias si Corona Brasov.

Bus ar fi al doilea transfer realizat de Astra Giurgiu in aceasta pauza competitionala, dupa cel al fundasului dreapta Claudiu Belu.