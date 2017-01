Suspendat pe viata pentru ca a incercat sa convinga un alt sportiv sa aranjeze un meci (DETALII AICI), Alexandru Daniel Carpen a facut primele declaratii.



“Nu mi se pare corecta decizia si ma gandesc serios sa o atac. E un soc puternic. Eu nu am vandut, nu am cumparat, nu am trantit vreun meci. Nu am castigat vreodata vreun ban de pe urma unui pariu. Am luat legatura cu un alt jucator, sa il intreb ce si cum. Acolo a inceput si acolo s-a terminat toata implicarea mea in lumea asta”, a declarat Alexandru Carpen, pentru Digi Sport.