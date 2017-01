Invitat in studioul Dolce Sport, fostul selectioner al Romaniei, Victor Piturca a anuntat ca se va implica personal pentru ca noua echipa de fotbal a Armatei sa ajunga cat mai rapid in Liga 1. Printre altele, Piturca a mai spus ca Gigi Becali va trebui sa plateasca pentru ca a „furat” Steaua si pentru comportamentul pe care l-a avut in ultimii ani.



„Lacatus trebuie sa faca niste eforturi, poate chiar si financiare. Nu trebuie sa ne multumim cu echipa in liga a 4-a. Trebuie sa revina in prima liga, pentru ca de acolo a fost furata. Eu o sa pun pe tapet acest lucru, pentru ca oricum nu am ce face. O sa-i bat la cap si pe altii sa se implice. Trebuie sa facem totul ca aceasta echipa sa existe„, a spus Piturca la Dolce Sport.

„Daca s-a decis ca clubul lui Becali nu are dreptul de a juca in Liga 1, atunci clubul Armatei ar trebui sa fie inscris imediat in prima divizie, trebuie sa-si faca repede echipa. Eu imi doresc ca Steaua sa redevina a suporterilor. Nu mai e a suporterilor de cand a venit Becali si a avut impact puternic in fotbalul romanesc. Exemplul lui negativ a fost luat si de alti investitori: Mititelu, Borcea, Iancu…O parte din vina o am si eu, pentru ca eu l-am adus la Steaua si apoi nu mai puteam sa antrenez de el. Cu un astfel de om nu poti sa antrenezi.

Acum el face echipa, schimbarile, face transferurile. Becali santajeaza oamenii pe care ii aduce la Steaua, pentru ca iti doresti sa antrenezi Steaua si accepti multe, dar la un moment dat nu mai poti si iti dai demisia. Eu l-am certat pe Radoi cand l-a pus nas pe Becali si iata cum l-a tratat. Cred ca a venit timpul ca Gigi sa plateasca pentru toate acestea„, a adaugat Piturca.

„S-au cautat surse de finantare, iar sursa a fost Gigi Becali. Eu am fost amic cu el si ne-am gandit sa venim cu bani si in viitorul apropiat sa se constituie o societate pe actiuni. In 2003 a avut loc acea Adunare Generala. Gigi Becali a venit cu o tranzactie extra-judiciara, iar ceilalti nu au fost de acord.

La sfarsitul adunarii a fost numit Teia Sponte in locul lui Viorel Paunescu, iar din acel moment n-am mai stiut nimic. Nimeni din cadrul clubului n-a semnat pentru aceasta noua societate, nu stiu cum s-a facut.

Eu cred ca un mare merit il are domnul Talpan, care a reusit sa faca lumina. E omul anului 2016! Am aflat ca i s-au pus piedici din mai multe parti„, a mai spus „Piti”.