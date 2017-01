Unul dintre cei mai cunoscuti straini din fotbalul romanesc vrea sa primeasca cetatenia romana. Fostul mijlocas dinamovist Ousmane N’Doye, care a ajuns in Romania in 2009 si care in prezent este legitimat in Liga a III-a, la Cetate Deva, vrea sa aiba dubla cetatenie.



Senegalezul se afla momentan in vacanta in SUA, insa cand isi va incheia vacanta va depune actele pentru a obtine cetatenia romana, potrivit spuselor lui Cristi Bobar, presedintele echipei Cetate Deva. Mai mult, N’Doye intentioneaza sa-si schimbe si numele.

„Are deja atatia ani de cand este aici si vrea sa obtina cetatenia. Isi va schimba chiar si numele, nu e gluma cu Ousmanescu„, a spus Bobar la Digi Sport.

N’Doye a ajuns in Romania in 2009 si a evoluat pentru FC Vaslui, Dinamo, Astra, Sageata Navodari, ASA Targu Mures si Cetate Deva.