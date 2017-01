Masina condusa de Leonard Doroftei a acrosat o masina de pompieri, care se afla in misiune, in centru Capitalei!

Fostul campion mondial la box Leonard Doroftei (46 de ani) a fost implicat, joi, ntr-un accident rutier in centrul Capitalei, la Universitate. „Mosul” a pierdut controlul autovehiculului sau si a intrat intr-o masina de pompieri, care circula pe contrasens, dar care se afla in misiune. Masina fostului presedinte al FR Box a fost serios avariata.



“Veneam dinspre Ploiesti, ma duceam catre Unirii, drumul liber – pe culoarea verde –, m-am trezit deodata cu o masina de pompieri care avea o avarie si era in misiune, dar erau pe contrasens, se grabeau. Am franat, am luat de volan, dar tot ne-am lovit. A patinat un pic, dar bine ca sunt in regula. Sunt ok, am un pic nasul rosu. M-am lovit la nas, dar sunt obisnuit. Probabil, airbagul m-a lovit…”, a zis Doroftei la fata locului.

La fata locului au sosit imediat politistii. Acestia fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului.