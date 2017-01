Infarngeri pe linie ale echipelor noastre in cupele europene de baschet!

Toate cele trei formatii romanesti angrenate in faza a doua a cupelor europene la baschet au parasit terenul invinse in antepenultima etapa. Chiar daca U Banca Transilvania Cluj-Napoca si BC Mures au evoluat in FIBA Europe Cup in fata propriilor suporteri n-au reusit sa se impuna, prima periclitandu-si sansele de calificare in faza urmatoare. Ca si CSM CSU Oradea, in Basketball Champions League.



Clujenii, care, in cazul unei victorii, ar fi trecut pe primul loc in grupa O, au irosit avantajul de sapte puncte, 76-69, pe care-l aveau cu 2,46 minute inainte de final. Oaspetii de la Alba Fehervar, invingatori si in partida tur, cu 92-83, au recuperat diferenta, impunandu-se cu 86-81 (43-48). Baschetnbalistii antrenati de Mihai Silvasan vor juca in deplasare ultimele doua meciuri, pe 18 ianuarie, la Pau Orthez si pe 24, la BK Pardubice. Cehii, care vor evolua acasa in ambele partide, cu Alba Fehervar si U BT Cluj-Napoca, pot furniza surpriza calificarii in cazul unor victorii.

BC Mures a cedat al patrulea joc consecutiv din grupa K, 66-88 (34-50) cu lidera Elan Chalon. Teamul de langa Cris a pierdut in fieful ultimei clasate din grupa B a Basketball Champions League, Himik Iujne, din Ucraina, la un scor neasteptat de sever, 49-87 (32-38). Chiar daca nu i-a avut la dispozitie pe Barnette, Lucic si Franklin tehnicianul Cristi Achim n-a fost in stare sa-si indrume elevii spre un succes, care i-ar fi putut propulsa ceva mai sus de actualul loc 7.

Bihorenii vor evolua miercurea viitoare pe teren propriu, impotriva formatiei finlandeze Kataja Basket, iar peste sase zile, pe terenul liderei Umana Venezia. Greu de presupus ca vor castiga ambele partide pentru a ajunge in primele patru sau macar pe pozitia a cincea in ierarhia finala a grupei.