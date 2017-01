Cristina Neagu a fost votata, miercuri, cea mai buna handbalista a lumii in anul 2016, pentru a doua oara in cariera, in ancheta realizata de portalul de profil Handball Planet. Unul dintre fostii selectioneri ai echipei nationale de handbal a Rpmaniei, Radu Voina, a vorbit despre aceasta performanta.



„Din pacate, Cristina Neagu e o singura floare si e greu sa realizezi ceva la nivel de nationala doar cu atat. Este o distinctie care o va incanta pe ea si pe noi, in special ca e romanca.

Si tot din pacate, nationala noastra nu se bazeaza pe nicio jucatoare din echipa campioana a Europei. Domnul Stanga are dreptate cand spune ca handbalul nu are cum sa fie sport national …

La CM din Franta, care a inceput, probabil ca vom avea surprize, dar nu stiu daca Franta va putea scapa printre degete victoria finala.”, a declarat Radu Voina, in cadrul emisunii „Executii in direct”.

Neagu (ZRK Buducnost Podgorica) a ocupat primul loc cu 64 de puncte in ancheta realizata cu participarea unor jurnalisti specializati pe handbal din 19 tari. Neagu a cucerit titlul si in 2015.

Ea a fost urmata in clasament de doua jucatoare norvegiene, Heidi Loke (Gyor), 62 puncte, si Nora Mork (Gyor), 61 puncte.