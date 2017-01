Campioana Ligii 1, Astra Giurgiu, singura formatie romaneasca ajunsa in “16-imile” Europa League, sezonul 2016-2017, va pleca vineri intr-un cantonament, la Limassol. Marius Sumudica Junior si alti 5 tineri fotbalisti, care joaca la Astra 2, vor face si ei deplasarea in Cipru.



„L-am luat si pe baiatul meu in lot. Este campion national cu Sportul Studentesc, grupa 1996 a lui Cornel Jurca, si mi-am dorit sa-l vad mai aproape de mine. Sa vedem ce va fi, dar am inteles ca e mai talentat decat am fost eu si mai ambitios. In Liga 3 a marcat cateva goluri, iar de la a doua echipa, pe langa el, am mai luat 5 jucatori. Sa vada si ei cum e cu cei mari, cu atmosfera etc … Nu se pune problema sa joace, dar sunt jucatorii de viitor ai Astrei.

Sa nu credeti ca baiatul meu nu tine cu Rapid, e mort si el dupa numele asta. Noi suntem unici, asa ne-am nascut. Sa vedem ce va fi …

Ne dorim sa reincepem returul pe 4, asa cum e programat, pentru ca vom avea doua meciuri inaintea duelului cu Genk, dar nu cred ca vremea ne va fi prielnica.„, a declarat antrenorul Astrei, Marius Sumudica, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Programul Astrei in Cipru (13-27 ianuarie)

16 ianuarie: Astra – Doxa (Cipru)

19 ianuarie: Astra – Spartak Moscova (Rusia)

22 ianuarie: Astra – Ural Ekaterinburg (Rusia)

25 ianuarie: Astra – Pogon Szczecin (Polonia)