In exclusivitate pentru Sport Total FM, Marius Sumudica a confirmat cel de-al treilea transfer al Astrei in acest inceput de an. Este vorba despre Sergiu Bus, fotbalist care va evolua pe postul de atacant. Site-ul oficial al clubului giurgiuvean informeaza ca ardeleanul a semnat pentru un an si jumatate.



„Am fost anuntat acum 20 de minute ca a semnat si Bus. Este un jucator pe care l-am dorit, este invatat cu performanta, cu alt nivel. Cand am fost intrebat mi-am dat acceptul, dar asta nu inseamna ca nu vom mai lua un atacant, ca mai avem nevoie de inca un jucator pe acest post. Si in cazul lui Boboc sau Belu am fost intrebat si pentru amandoi mi-am dat acceptul. Nu eu i-am cautat si m-am interesat de soarta lor, dar a trebuit sa-mi spun parerea. Peste capul meu nu au fost adusi.

Budescu este unul dintre alintatii vietii mele profesionale, este unul dintre cei care au contribuit la toate performantele mele ca antrenor, este ca si copilul meu. Nu ma pot supara vreodata pe el … Trebuie sa stii cum sa faci un astfel de jucator sa te asculte, ca sa dea cel mai bun randament.

Sa speram ca vom face o figura frumoasa in primavara europena, iar eu si jucatorii meritam sa ne bucuram de momentele care vor urma, indiferent de rezultatele care vor fi. Voi merge in Belgia sa-i vad pe Genk. Daca il vom convinge pe Budescu sa ramana, le vom pune mari priobleme.”, a declarat antrenorul Astrei, Marius Sumudica, in cadrul emisunii „Fluier final”.