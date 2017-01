Presedintele CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre noile achizitii ale echipei, despre cantonamentul din Malta, dar si despre stadiul lucrarilor la noul stadion „Ion Oblemenco”.



„La 1 decembrie am decis sa urmam un cantonament in Malta, unde se afla echipa acum. Pe 6 ianuarie au plecat si se vor intoarce pe 27. Au facut un antrenament inainte sa plece, intr-un balon, in zona Herastrau.

Va spun lucrurile clare. La sosiri ii avem pe Radoslav Dimitrov si Nusmir Fajic, care au si semnat. In rest, sunt alte pozitii pe care incercam sa le intarim, dar nu avem nume clare, insa discutii sunt. Cu Bucurica am vorbit, da, si asteptam un raspuns si din partea clubului.

Nu inteleg de ce spunem acum ca nu putem incepe campionatul pe 4 februarie, adica peste mai mult de trei saptamani. Eu nu cred ca vremea va fi la fel …

La stadion se lucreaza, dar la interioare. Sunt niste probleme din cauza vremii, dar sunt foarte linistit ca va fi gata. Nu mai conteaza ca va fi gata in martie sau aprile.

Ne vom juca pana la final aceasta sansa a noastra. Vrem sa devenim din nou campioni!„, a declarat presedintele clubului oltean, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Amicalele Craiovei din Malta:

CS U Craiova – Fortuna Dusseldorf (locul 8, Germania, Liga 2) 1-1 (Au marcat: Alexandru Popescu 78 / Emmanuel Iyoha 23)

14 ian. CS U Craiova – FC St. Gallen (locul 6, Elveția, Liga 1)

18 ian. CS U Craiova – FC Hibernians (Locul 2, Malta, Liga 1)

25 ian. CS U Craiova – RZ Pellets WAC (locul 7 in Bundesliga austriaca)