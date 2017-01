Bogdan si Buzarnescu, in turul secund al calificarilor pentru tabloul principal la Australian Open 2017

Ana Bogdan (125 WTA) si Mihaela Buzarnescu (541 WTA) au acces, joi, in turul doi al calificarilor la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.



Mai intai, Bogdan, cap de serie numarul 11 in calificari, a invins-o, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-4, dupa doua ore si trei minute, pe Arantxa Rus (Olanda), pozitia 177 in ierarhia mondiala, iar Buzarnescu a realizat una dintre surprizele acestei faze, trecand cu scorul de 7-5, 5-7, 6-2, dupa doua ore si 21 de minute, de Olga Govortsova (Belarus), locul 173 in clasamentul mondial.

In turul secund al calificarilor, Ana Bogdan o va intalni pe Ellen Perez (Australia), locul 634 WTA, iar Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe Olivia Rogowska (Australia), locul 275 WTA.

Bogdan si Buzarnescu sunt singurele reprezentante ale Romaniei ramase in calificari, dupa ce Marius Copil a pierdut in primul tur in fata unui jucator clasat pe locul 631.

Turneul de Grand Slam de la Australian Open se va disputa in perioada 16-29 ianuarie, la „Melbourne Park”.