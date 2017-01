Belu si Boboc, primele doua transferuri ale Astrei in aceasta iarna. Boboc a eliminat FCSB-ul din Cupa Romaniei

Inainte de plecarea in cantonamentul din Cipru( vineri, 13 ianuarie) Astra Giurgiu a oficializat primele doua transferuri din această iarna. Claudiu Belu Iordache(foto dreapta) si Robert Boboc (foto stanga) au semnat noile lor contracte si vor face parte din efectivul deplasat de Marius Sumudica in turneul de la Limassol, informeaza site-ul oficial al clubului giurgiuvean.



Claudiu Belu – 23 de ani, fost la Poli Timisoara, Concordia Chiajna si ASA Tg. Mures, are, deja, peste 80 de meciuri in Liga I, si peste 100 de partide oficiale jucate in cariera sa, promitatorul fundas dreapta semnand un contract valabil urmatoarele 2 sezoane si jumatate.

Pe aceeaşi perioada de timp a semnat si Robert Boboc, 21 de ani, care se incadreaza in acest sezon in criteriul “Under 21”, mijlocasul central format la scoala lui Dani Coman, trecut apoi pe la Universitatea Cluj (unde a debutat in Liga I, in 2014) jucand in prima parte a acestui sezon la divizionara secunda CS Mioveni. Boboc este cel care a transformat penalty-ul decisiv in partida din optimile de finala ale Cupei Romaniei, contra Stelei.