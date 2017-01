Un roman a fost suspendat pe viata pentru trucarea unui meci de tenis!

BBC a anuntat, marti seara, ca romanul Alexandru-Daniel Carpen a fost suspendat pe viata din tenis, dupa ce a recunoscut ca a trucat meciuri!

Unitatea de Integritatea Tenisului (TIU) a descoperit ca barbatul de 30 de ani a facut o propunere de corupere unui alt jucator, al carui nume nu a fost mentionat, in octombrie 2013. El a recunoscut acuzatia in 2015, dar doar acum a aflat de extinderea suspendarii, dupa ce ofiterul care l-a audiat a avut o anumita perioada la dispozitie pentru a decide suspendarea.

Carpen a fost locul 1.088 ATP in 2007 si e primul roman suspendat pentru implicare in mafia pariurilor.

In ultimii ani ai carierei, el s-a axat doar pe dublu, cucerind 10 titluri ITF. Ultimul titlu a fost cucerit in 2015, alaturi de romanul Tatomir. In septembrie 2015 a jucat ultimul sau meci oficial, la challenger-ul de la Sibiu.

In aceeasi zi, australianul Nick Lindahl a fost suspendat sapte ani din tenis si amendat cu 28.000 lire sterline pentru implicarea intr-o conspiratie de a truca un meci la un turneu minor din Australia, in 2013.