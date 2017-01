Filipe Teixeira s-a intors in Romania si a vorbit despre un posibil transfer. Fotbalistul, dorit insistent de Steaua, a declarat ca orice formatie care il doreste trebuie sa ajunga la un acord cu actuala sa echipa, Astra Girgiu.

„Am fost in vacanta, nu prea am citit ce s-a vorbit, dar vedem ce se intampla. Acum am ajuns. Maine, poimaine o sa ma intalnesc cu conducerea si sa vorbim. Sunt sub contract cu Astra si daca altcineva ma vrea trebuie sa ajunga la un acord cu Astra”, a declarat Teixeira, conform Dolce Sport.