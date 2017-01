Florin Bratu a vorbit in calitate de proaspat antrenor, despre realizarea sa privind obtinerea licentei UEFA A+B. Acesta este, in prezent, antrenorul echipei Dinamo U19, dar, spune el, isi doreste sa antreneze si echipe mai mari si, de ce nu, sa lucreze cu fostul coechipier Ionel Danciulescu.

“A fost un an foarte bun, in care am invatat destule lucruri, felicit scoala de antrenori si Federeatia Romana de Fotbal pentru ca in acetse cursuri ne-au dat o directie foarte moderna. Eu antrenez de doi ani si jumatate, nu am vrut sa ard niste etape, am luat-o de jos de la copii si juniori, de la Liga a III-a si imi doresc usor-usor sa antrenez echipe cat mai mari. Dar o iau pas cu pas, e o meserie foarte grea, dar provocatoare pentru mine, dar lucrul acesta nu face decat sa ma motiveze zi de zi.

Iti trebuie curaj pentru orice, dar e adevarat ca fotbalul in Romania este intr-un usor recul. Dar daca esti foarte bine pregatit si stii ce ai de facut poti face lucrurile bine. Eu cred ca exista in continuare materie prima in Romania. Mi-as dori sa lucrez cu Danciulescu, pentru ca asa as antrena si eu Dinamo. Este unul dintre obiectivele mele peste cativa ani”, a declarat Florin Bratu, conform Digi Sport.