Dumitru Olteanu, presedintele formatiei CS Mioveni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre lotul echipei sale si despre pregatirea de iarna a acesteia.

„Ne-am dat seama ca o sa fie probleme vizavi de acest anotimp cu zapada si era destul timp pana la inceperea returului, planificand aceasta perioada de pregatire. Pe 23 ianuarie, lotul va pleca la Cheile Gradistei, dupa aceea vom avea meciuri amicale acasa.

Avem un lot echilibrat, omogen, care joaca de ceva timp impreuna. Nu vom face mari schimbari in cadrul echipei. Vor pleca 1-2 jucatori si vor veni tot atatia. Am aratat ca echipa poate si in fata unui adversar redutabil.

Am vorbit cu Rauta, daca nu va avea nicio oferta din Liga I, va reveni la echipa.

Nu am vrut sa punem presiune pe jucatori cu obiectivul promovarea, dar acum intram pe linie dreapta si e posibil orice.

Am facut un lucru minunat in Cupa Romaniei si bucuria noastra este ca am reusit sa umplem stadionul. Sper sa incepem cu dreptul in campionat. Imi doresc si sper ca toate meciurile sa se dispute pe teren”, a declarat Dumitru Olteanu, in cadrul emisiunii Trafic Sport.