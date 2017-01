Cristi Popovici, antrenorul gruparii Foresta Suceava, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia echipei in aceasta pauza competitionala, dar si despre demisia lui Dorin Goian.

„Am structurat programul, in februarie vom avea meciuri de pregatire in vederea inceperii campionatului.

Imi pare foarte rau de decizia pe care a luat-o Dorin Goian de a-si da demisia, este o pierdere de imagine. Eu sper sa revina asupra acestei decizii. E un om cu o credibilitate extraordinara, e un simbol.

Eu pe Vraciu mi l-am dorit, este un jucator cu care am lucrat. A reziliat contractul la Timisoara si il astept luni la pregatire.

Am renuntat la doi jucatori, Matei si Avram, acum am renuntat si la Vlad Bujor. Imi doresc sa fac un nucleu bun de 8-9 jucatori, iar in vara sa aduc 3-4 jucatori.”, a declarat Cristi Popovici, in cadrul emisiunii Trafic Sport.