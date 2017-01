Adrian Neaga a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre echipa a carui director sportiv este, dar si despre situatia fotbalului romanesc.

„Am avut o discutie inainte de sarbatori si am stabilit ca perioada de pregatire sa o tinem la munte, la Poiana Brasov. Avem toate conditiile necesare pentru a pregati returul si playout-ul.

Ni l-am dorit pe Banel, dar depinde de mai multi factori venirea lui. El are si alte oferte, noi i-am prezentat oferta si va fi decizia lui.

Ma bucura faptul ca in prim planul fotbalului romanesc sunt jucatori din generatia mea si ma refer la Croitoru, Cernat Sanmartean. Din urma nu vine nimic, usor, usor, fotbalul se duce in jos.

In postura de antrenor aveam mai mult stres, ma duceam seara acasa si ma gandeam ce am facut gresit. In postura de conducator este mult mai greu, dar nu am acelasi stres pe care il aveam atunci cand eram pe banca.

Noi am incercat de fiecare data si am facut apel catre suporteri sa vina, dar daca vom merge pe aceeasi linie la nivel de rezultate vor veni langa noi. Eu zic ca merita si orasul si echipa si jucatorii pe care ii avem.

M-am bucurat mult pentru Dica si m-am bucurat mult si pentru oras, in ceea ce priveste faptul ca echipa va promova in Liga a II-a.

Echipele din liga a II-a, cu exceptia echipei Juventus Bucuresti, traiesc de pe o zi pe alta. Diferenta de nivel intre ligi este foarte mare.

Daca reusim sa ne salvam de la retrogradare este ca si cum am castiga campionatul.”, a declarat Rica Neaga, in cadrul emisiunii Trafic Sport.