Ionel Danciulescu si Dani Coman au obtinut si ei licenta de antrenor UEFA A+B si au vorbit incantati despre aceasta realizare. Presedintele formatiei Astra Giurgiu s-a declarat multumit de performantele obtinute pana in prezent si nu intentioneaza momentan, sa urmeze o cariera de antrenor.

„A fost o experienta minunata, sunt primii pasi pe care ii facem in meseria de antrenor. Nu cred ca vom uita vreodata acest curs. Ne-am amintit de anii de scoala, am invatat multe lucruri ce ne vor folosi in viitor. Le urez mult succes in cariera de antrenor colegilor mei”, a declarat Ionel Danciulescu.

“Nu stiu ce imi va rezerva viitorul, deocamdata sunt multumit de ceea ce fac, imi place si sper sa obtin performante majore asa cum s-a imtamplat in primul an. Sunt mai multi antrenori de la care am avut de invatat, de la fiecare poti invata cate ceva”, a declarat Dani Coman, conform Digi Sport.