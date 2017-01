ASA Targu Mures a ramas fara director sportiv. Daniel Stanciu si-a reziliat contractul

Daniel Stanciu, directorul sportiv al formatiei ASA Targu Mures, si-a reziliat contractul pe cale amiabila cu conducerea clubului. El mai detinut aceasta functie si in perioada iunie 2013 – decembrie 2014, cand echipa a promovat in Liga I, apoi a revenit in primavara anului precedent.

„Am revenit la ASA Targu-Mures intr-un moment dificil, chiar la intrarea echipei in insolventa. Am incercat sa facem tot posibilul pentru a redresa situatia echipei si a clubului, aflate intr-o situatie deosebit de grea.

Din pacate, lipsa finantarii face lucrurile din ce in ce mai grele. Consider ca este momentul unui nou inceput, o alta strategie. Multumesc colegilor pentru sprijin si colaborare si sunt sigur ca cei care raspund de destinele echipei vor face totul ca ASA-ul sa revina in elita fotbalului romanesc cat mai repede. De asemenea, le multumesc suporterilor si fanilor care au ramas alaturi de noi, in aceste momente grele.

Consider ca echipa pe care o va pregati Ilie Stan va face tot posibilul sa salveze ASA-ul. Alaturi de colegi, staff-urile tehnice si jucatorii cu care am colaborat, cred ca am reusit sa scoatem maximum din ce se putea in actualele conditii”, a declarat Stanciu, conform Dolce Sport.