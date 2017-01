Un membru al Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal sustine ca decizia Curtii de Apel Bucuresti, care ii interzice lui Becali sa mai foloseasca numele Steaua poate duce la disparitia echipei sale.



Emilian Hulubei spune ca echipa va fi exclusa din Liga 1 si din cupele europene.

„Conform regulamentului, 3-4 ani nu va mai avea voie sa joace in Liga 1 pentru ca nu mai este aceeasi echipa. In plus, va fi exclusa din competitiile europene„, a spus presedintele AFAN la Digi Sport.

Se stie ca regulamentul FRF prevede ca o echipa de fotbal nu-si poate schimba numele in timpul campionatului.

La finalul anului 2016, Curtea de Apel i-a interzis lui Becali sa mai foloseasca numele Steaua Bucuresti, iar acum se asteapta motivarea deciziei.