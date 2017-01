Olivian Surugiu a anuntat pe pagina sa de Facebook ca si-a reziliat, intr-o maniera amiabila, contractul cu CS Universitatea Craiova.

Fotbalistul de 26 de ani a inscris un singur gol pentru echipa lui Multescu, in cele sase meciuri in care a evoluat. Acesta a fost promovat la prima reprezentativa a echipei CS U Craiova in primavara anului trecut.

„A fost un sentiment minunat sa imbrac tricoul echipei la care am crescut si pe care o iubesc! Imi pare rau ca nu am putut sa fac mai mult pentru aceasta echipa si pentru acesti suporteri minunati! Le tin pumnii fostilor colegi si le doresc bafta si multa sanatate! Nu in ultimul rand le multumesc celor pe care ii consider cei mai frumosi si mai pasionali suporteri din tara! Cat cerul este albastru, suntem deasupra tuturor! Forta stiinta!”, a declarat Surugiu, conform Dolce Sport.