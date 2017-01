Sergiu Hanca, fotbalistul „cainilor”, a vorbit despre colaborarea cu antrenorii pe care i-a avut de-a lungul timpului. Acesta a afirmat faptul ca Laurentiu Reghecampf l-a invatat cu adevarat ce inseamna pregatirea fizica, pe vremea cand erau amandoi la Snagov.

„Am lucrat cu Reghecampf timp de doi ani, cand eram la Snagov. M-a impresionat felul in care face pregatirea fizica. Neubert nu era, era doar Reghe. Au fost doi ani in care am invatat ce inseamna pregatirea fizica. Eu veneam de la juniori, de la Targu Mures, la Liga a II-a, ma gandeam ca va fi usor, dar a fost un fel de test de maturitate.

Eram foarte multi tineri si incerca sa ne faca sa ne faca sa avem o gandire pozitiva, indiferent cat de grea era pregatirea fizica. Cel putin, in privinta mea, a reusit toate aceste lucruri. Lucram si cu TRX, multe pozitii de izometrie, foarte multa alergare, eram foarte bine pregatit fizic. In acea perioada, in minutul 60 noi incepeam sa facem sprinturi, cand adversarii cedau fizic.

Reghecampf era foarte apropiat de grup, eram o adevarata echipa la Snagov. Ieseam impreuna la masa, se faceau gratare, dar cand era de munca nimeni nu scotea un cuvant si se muncea” , a declarat Sergiu Hanca.

Jucatorul dinamovist a lucrat si cu Dan Petrescu, pe vremea cand acesta antrena formatia ASA Targu Mures. Dupa incheierea acestei colaborari, Hanca s-a transferat la Dinamo, in subordinea lui Ioan Andone.

„Unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat. Un antrenor devotat 100% fotbalului, care cred ca 24 de ore din 24 se gandeste doar la fotbal. Asa, intre el si Reghecampf, pot spune ca Reghe vorbea mai mult cu noi. Petrescu era mai distant fata de noi, voia sa pastreze autoritatea, sa pastreze disciplina. Se intampla sa mai glumesti la antrenamente, sa glumesti cu antrenorul, dar la el nu exista asa ceva. Toata lumea era serioasa, nimeni nu radea, nimeni nu glumea.

Domnul Andone are, cu siguranta, cel mai mare merit pentru ceea ce sunt acum. Dansul m-a bagat sa joc mijlocas. Se pare ca de la fiecare antrenor am invatat ceva, dar cu domnul Andone am cele mai mari performante. Vom lua titlul 100%” , a mai declarat Sergiu Hanca, conform Dolce Sport.