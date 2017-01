Angelique Kerber a fost invinsa in optimile de finala ale turneului WTA de la Sydney, de catre Daria Kasatkina, cu scorul de 7-6 (5), 6-2.

Jucatoarea de pe primul loc in clasamentul WTA a fost eliminata de catre Daria Kasatkina, locul 26 WTA, in doua seturi cu durata de o ora si jumatate.

Rusoaica de doar 19 ani s-a declarat uimita de propria performanta. Aceasta o va intalni in sferturi pe jucatoarea britanica Johanna Konta.

„Este greu de explicat ce s-a intamplat. Am invins-o pe jucatoarea de pe primul loc in lume si asta nu se intampla in fiecare zi„, a declarat Daria Kasatkina, conform Digi Sport.