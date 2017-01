Ioan Andone a vorbit despre faptul ca Dinamo nu a gasit inca ceea ce cauta si anume doi titulari, dar si despre frigul care impiedica echipa sa inceapa pregatirea declarandu-si regretul ca nu au plecat mai devreme in Spania.

„Din pacate avem vremea asta infernala, foarte proasta este vremea. Imi pare rau ca nu am luat decizia si nu am stiut, ca ne-am uitat pe previziuni, sa fi plecat mai repede in Spania cu 2-3 zile, ne prindea bine.

Se pot imbolnavi jucatorii, sunt gerurile foarte mari, -15 grade, e greu sa te antrenezi, dar avem sinteticul care e destul de bun si o sa facem pe el si in sala.

Cautam un fundas central cautam si un numar 10. Ceea ce cautam nu am gasit, deci ceea ce am spus la sfarsitul campionatului, ca vrem doi titulari, inca nu am gasit. Sper sa-i gasim pana incepe pregatirea, astfel incat saptamana care vine sa-i am in Spania, in pregatire”, a declarat Ioan Andone, conform Dolce Sport.