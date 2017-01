EXCLUSIV / Stelian Stancu, antrenorul Vointei Crevedia, in studioul Sport Total FM, de la ora 19:00

Fostul fundas al Sportului, Stelei sau Politehnicii Timisoara, galateanul Stelian Stancu, 35 de ani, va fi invitatul lui Narcis Drejan, marti, de la ora 19:00, in cadrul emisunii „Fluier final”.



Stancu a fost unul dintre titularii Stelei, in returul contra lui Real Madrid, in prima zi din noiembrie 2006, in grupele Ligii Campionilor, partida castigata de spanioli cu 1-0, dupa autogolul lui Banel Nicolita. Trei ani mai tarziu, in tricoul Politehnicii Timisoara, a jucat in turul 3 si 4 preliminar al aceleiasi competitii, impotriva Sahtiorului lui Mircea Lucescu si VFB Stuttgart, la care evolua Ciprian Marica.

